Homem chama a polícia para ele mesmo depois de ameaçar ex-mulher de morte

Um homem que não aceitava o fim do casamento, chamou a polícia para prendê-lo depois de ameaçar a ex-mulher de morte em Vitória, Espírito Santo. "Para proteger a vida dela e a da minha filha, eu abri um BO contra mim mesmo", disse Samuel Santos Souza, que foi encaminhado ao presídio na manhã de hoje, terça-feira, 22 de fevereiro (22/01). As informações são do portal G1.

O confeiteiro Samuel Santos, de 24 anos, contou que seu relacionamento chegou ao fim depois de ele trair a ex-mulher três vezes. Com o fim do casamento, a mulher se envolveu com outra pessoa, gerando revolta no homem.

Sobre o assunto Globo recupera casa paga com pix errado de R$ 318 mil

Várias pessoas conseguem sair de loja invadida por homem armado em Amsterdã

Maíra Cardi afirma ter descoberto 50 traições de Arthur Aguiar por Lexa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mandei várias mensagens dizendo pra ela que se ela não voltasse comigo ia matar ela e o cara que estava com ela. Essa é a realidade. Fui na residência dela, me alterei, ela se sentiu coagida, passou uma viatura e eu mesmo chamei a viatura pra mim", contou o homem.

A ex-mulher de Samuel, que preferiu não se identificar, é uma cuidadora de idosos e relatou que nunca foi agredida por ele, mas vinha sofrendo ameaças depois da separação. O casal ficou junto por quatro anos e tem uma filha de três.

"Tenho consciência que estou errado. Por isso tive essa atitude. Não quero ser mais um que mata mulher. A decisão que eu ia tomar ia ser errada. Eu sei que vou estragar minha vida. Nunca passei por uma situação como essa. Estou aliviado porque aqui [na prisão] consigo deixar ela segura", explicou.

Lei Maria da Penha



A Polícia Civil informou que as partes foram encaminhadas ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM) e o Samuel Santos Souza foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Foi arbitrada fiança, que não foi paga, e Samuel foi levado ao Centro de Triagem de Viana. O valor da fiança não foi divulgado.

Tags