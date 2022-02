Dubai inaugura o Museu do Futuro

Quando se fala em museu, o que logo vem à mente é a exposição de preciosidades e coleções do passado. Mas Dubai, nos Emirados Árabes, com todos os seus arranha-céus e inovações que transformaram a região desértica num dos destinos mais modernos e luxuosos do mundo, quer prever como será o amanhã. Por isso, nesta terça-feira (22), a cidade árabe inaugurou, em cerimônia fechada ao público, o Museu do Futuro, que promete mostrar como será o mundo em 2071.

Do lado de fora, o edifício circular representa a humanidade, o centro oco traz a ideia do futuro desconhecido e a base verde lembra a terra. Construída por robôs, a estrutura de sete andares ainda conta com peças de aço inoxidável. Além de beleza, a construção também é sustentável, utilizando 4 mil megawatts de energia solar.