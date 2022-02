Tragédia em Petrópolis é a maior da história da cidade

A tragédia provocada pelas chuvas da última semana em Petrópolis, na região serrana do Estado do Rio, com 176 mortos até o momento, é a maior da história da cidade. Segundo a prefeitura, a maior catástrofe anterior causada por temporais foi em 1988, com 171 mortes.

No ano passado, apenas uma morte foi contabilizada em decorrência das chuvas. Os dados têm como fontes o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e a Secretaria de Defesa Civil do município.

Mais 100 pessoas desaparecidas

Segundo a prefeitura de Petrópolis, 114 corpos tinham sido sepultados até a noite de ontem (20). O trabalho de identificação e liberação de cadáveres continua sendo feito pelo Instituto Médico Legal (IML). Também estão sendo procurados mais de 100 pessoas.

O temporal mais forte caiu no dia 15 de fevereiro, mas desde então a chuva voltou a atingir a cidade em diversas ocasiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para hoje (21) é de pancadas de chuva ao longo do dia.

