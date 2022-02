Sem Censura desta segunda recebe o ministro Marcos Pontes

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, é o entrevistado desta segunda-feira (21) do programa Sem Censura. A conversa com a jornalista e apresentadora Marina Machado inclui temas como rumos da tecnologia no Brasil, vacina nacional contra a covid-19 e financiamento de projetos de inovação em bioeconomia e transformação digital.

Nascido na cidade paulista de Bauru, Marcos César Pontes é tenente-coronel aviador R1 da Força Aérea Brasileira, bacharel em ciências aeronáuticas e administração pública pela Academia da Força Aérea Brasileira, engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em engenharia de sistemas pela Naval Post Graduate School, na Califórnia (Estados Unidos), e piloto de teste de aviões de caça com mais de 2 mil horas de voo em 25 tipos de aeronaves.

Membro da turma de 1998 de astronautas da Nasa, a agência espacial norte-americana, e da equipe da agência Roscosmos (Rússia) em 2005, Marcos Pontes é o único brasileiro a ir ao espaço e o primeiro astronauta e cosmonauta profissional a representar oficialmente um país do Hemisfério Sul no espaço.

Realizou a Missão Centenário em 2006, fruto de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa, trabalhando dez dias na Estação Espacial Internacional como especialista de missão, responsável pela manutenção dos sistemas da espaçonave e pela execução de pesquisas científicas escolhidas pela Academia Brasileira de Ciências.

Participam do programa como debatedoras convidadas Adrielen Alves, jornalista da TV Brasil/Agência Brasil e Camilla Germano, repórter do Correio Braziliense. O programa explora perguntas dos debatedores e respostas do convidado, em um bate-papo direto sobre os rumos da tecnologia no Brasil e as ações do MCTI.

Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Sem Censura – ministro Marcos Pontes

Segunda-feira (21), às 21h, na TV Brasil

