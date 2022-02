Bili está de volta: cachorro desaparecido volta para casa depois de oito meses

O cachorro Bili, da família do influenciador digital Beto Martine, voltou para casa depois de oito meses desaparecido. De acordo com Martine, o animal voltou "do nada" para casa. "Era de noite, minha mãe viu um vulto preto no portão e falou "Bili?", ele atendeu. Ela me chamou no quarto, quando sai, vi", disse Beto com a expressão assustada.



Nas redes sociais, Beto Martine falou que postou uma foto no Twitter dizendo aos fãs sobre o paradeiro de Bili, que tinha voltado para casa, quando uma seguidora o respondeu falando que estava cuidando de um cão de rua bem parecido. "Uma mulher me chamou, me mandou foto e era ele. Ela disse que ele vivia brincando com as crianças da rua, dava comida, água e banho. Ele fugiu dela também. Agora está aqui em casa", explicou Beto.

A outra tutora afirmou ter identificado Bili pelas marcas no corpo, que tem uma mancha branca em uma das patas e o bigode também branco.

Segundo Beto, o cão tinha um outro nome, apelidado de Negão, e ele está com medo que o animal volte a fugir. "Estou com medo dele fugir novamente daqui. Não tem como ficar prendendo ele, gente. Colocar uma coleira e ficar prendendo por que eu acho que é mau trato. Uma hora ou outra ele vai escapar", afirmou o dono.

Meu cachorro fugiu a quase um ano atrás e hoje DO NADA ele volta como se nada tivesse acontecido. pic.twitter.com/Gs8sTSL1tQ —

Em tom de brincadeira, Beto disse que a dificuldade de controlar o cão é pelo tamanho. "Ainda mais ele que é grande, não tem como segurar não. Parece um bicho. Ele é um bicho. Parece um Leão", disse o influenciador em postagem no Instagram.

