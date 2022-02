Petrópolis: homem encontra corpo de esposa após quatro dias de busca

O temporal que caiu na última terça-feira, 15, na cidade de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro, é o mais letal da história do município. Até o momento, mais de 150 pessoas morreram. Uma das vítimas é Simone Raesk Moura, de 49 anos. O corpo dela foi encontrado pelo próprio marido, Marcelo Costa, após quatro dias de buscas, próximo ao local onde moravam, no alto do morro da Oficina. As informações são do portal Uol.

Com a ausência de bombeiros, Marcelo, seu irmão Jucimar Costa e outros membros da família Menezes resolveram procurar por outras cinco pessoas que estavam desaparecidas.

Sobre o assunto Número de mortos em Petrópolis chega a 152

Itaipava tem central para arrecadar doações para Petrópolis

Mesmo com a volta da chuva e sob risco de novos deslizamentos, Marcelo não desistiu de procurar a mulher. Na localidade onde Marcelo e Simone moravam, 80 imóveis foram destruídos pelas águas.

De acordo com o Uol, desde 2017, a prefeitura de Petrópolis sabia que naquela região mais de 700 imóveis estavam sob ameaça em caso de chuva.

Os primeiros militares chegaram na região onde Marcelo e Simone moravam na tarde da última sexta-feira, 18. Porém, só no final da manhã deste sábado, 19, o corpo da mulher foi encontrado por um cão farejador que auxiliava nas buscas.

"Não precisava ter demorado tanto. Basta o governo pensar e trabalhar um pouco, pensar um pouco na população, que as coisas dão certo", disse Marcelo, ao criticar a demora na ajuda.

Mesmo tendo visto o corpo da esposa após ser encontrado pelos bombeiros, Marcelo, que está em choque, esqueceu alguns detalhes. "Ela estava machucada?" perguntou ele ao irmão, já na porta do Instituto Médico Legal (IML).

Após uma hora e meia de espera, Marcelo foi chamado na sala Lilás, onde os familiares das vítimas da tragédia estão sendo atendidos. Ali, ele fez o cadastro de Simone. "Eu queria muito dar um enterro digno para ela, o sofrimento é muito quando você encontra, mas nessa hora vemos que nós não somos nada”, disse ele.

De acordo com os protocolos do Instituto Médico Legal, os caixões das vítimas de Petrópolis não podem ser abertos. Marcelo, porém, após solicitar bastante, conseguiu um caixão para a esposa onde a parte do rosto da pessoa pode ser exposto protegido por um vidro. "A minha parte com ela eu fiz, ela também comigo. Nós fomos muito felizes um com o outro, não fiquei devendo nada a ela. Infelizmente, a hora dela chegou. Que ela vá com Deus", concluiu Marcelo.

Além de Marcelo, outros moradores precisaram buscar por amigos e parentes sem a ajuda de bombeiros. Um deles foi o caso de um homem que foi inçado em um rio para procurar o filho de 17 anos que estava em um ônibus que foi arrastado pela enchente.

