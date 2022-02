Mãe denuncia que filha de 8 anos teve cabelo cortado enquanto dormia no transporte escolar

Uma menina de oito anos teve seus cabelos cortados enquanto estava dormia no transporte escolar a caminho da escola. O caso ocorreu em um veículo pertence à Secretaria Municipal de Educação de Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, Alagoas.

Durante o trajeto, a garota acabou adormecendo e duas adolescentes teriam cortado seus cabelos sem a sua autorização. Segundo Karla Santos, mãe da vítima, quando a filha acordou percebeu que as duas estavam perto. As informações são do portal G1.

Sobre o assunto "Minha vó tá aqui": menina de 6 anos grita e ajuda a resgatar avó soterrada em Petrópolis

Estudante de 17 anos enfrenta enxurrada para ir à escola

Jovem sobrevivente do massacre em escola de Suzano morre ao resgatar gata

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do susto e o trauma causado na filha, a mulher não quis revelar quem são as jovens responsáveis pela ação por medo de retaliação. No entanto, o caso foi denunciado à direção da escola, e a menina mudou de turno.

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Largo divulgou uma nota informando que está apurando o caso e destacou que "todos os ônibus escolares do município de Rio Largo possuem monitor escolar para levar os alunos com segurança até as unidades de ensino."

A pasta reiteirou estar à disposição "para solucionar o ocorrido junto à família.”

Veja o vídeo gravado pela mãe da menina:

Tags