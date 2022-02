Itaipava tem central para arrecadar doações para Petrópolis

Na cidade do Rio de Janeiro, diversas iniciativas montaram pontos de recebimento de doações para as vítimas das chuvas em Petrópolis.

O MetrôRio, em parceria com o governo estadual, está recebendo donativos nas estações Pavuna, Central, Carioca, Largo do Machado e Jardim Oceânico. Entre os itens solicitados estão água mineral, roupas infantis e adultas e material de higiene e de limpeza.

Foram disponibilizadas caixas para receber as doações próximo à sala da segurança e identificada com o nome da campanha, que vai até a próxima quinta-feira (24). Os donativos serão levadas pela Secretaria de Transportes para as famílias de Petrópolis.

Já a Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu as portas da Paróquia São José da Lagoa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e do Cristo Redentor para receber doações como alimento, água, material de higiene e limpeza.

A paróquia está aberta 24h por dia desde quarta-feira e, até o momento, as doações recebidas estão enchendo oito caminhões por dia, para Petrópolis.

Outro local que recebe doações é o Galpão da Ação da Cidadania, na zona portuária da cidade. A organização é conhecida pela campanha Natal Sem Fome e iniciou, no fim do ano passado, a campanha SOS Enchentes Brasil, para apoiar regiões acometidas por desastres naturais.

Movimentos sociais