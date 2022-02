Artistas processam deputada bolsonarista por uso indevido de música

Os cantores Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Djavan e as famílias do dramaturgo Augusto Boal (1931-2009) e do autor Mário Lago (1911-2002) entraram com uma ação conjunta na Justiça contra a deputada estadual de Santa Catarina bolsonarista Ana Caroline Campagoto.

Segundo o advogado dos artistas, João Tancredo, a parlamentar tem usado músicas desses artistas em um curso. "A mentira é a base de todas as ações daquilo que o bolsonarismo chama de guerra cultural. Dessa vez, mentiram para conseguirem a autorização de uso das obras, falsearam a história num conteúdo antifeminista e omitiram o interesse comercial. Nada disso foi autorizado. O judiciário precisa dar uma resposta dura", disse o advogado.

A ação pede a remoção imediata dos materiais e a indenização de R$50 mil para cada um dos artistas. O caso está sendo julgado pela juíza da 27ª Vara Cível do Rio de Janeiro.

