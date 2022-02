Jovem sobrevivente do massacre em escola de Suzano morre ao resgatar gata

O jovem teria encostado na fiação elétrica da casa vizinha ao tentar resgatar o animal, que estava no telhado

O jovem Rosnei Marcelo Grotewold Júnior, de 18 anos, sobrevivente do massacre de 2019 em na escola Raul Brasil, em Suzano, São Paulo, morreu na última terça-feira, 15, na cidade de Poá, vítima de um choque elétrico no momento em que tentava resgatar sua gata, que havia subido no telhado da casa vizinha.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a mãe de Rosnei detalhou em depoimento, que o jovem teria encostado na fiação elétrica da casa vizinha ao tentar resgatar o animal, que não foi eletrocutado e sobreviveu.

O Samu chegou a ser acionado e realizou as manobras de reanimação, mas acabou por constatar o óbito no local.

Em seu perfil no Facebook, o pai do garoto, o pastor Sergio Luciano, escreveu: "Tudo você fez por amor à sua gata, meu filho. Deus já te recompensou. Descanse em paz".

Uma perícia foi solicitada pela Secretaria de Segurança no local da morte, e o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Poá.

Em entrevista ao portal UOL, o pai de Rosnei confirmou que o filho era um dos sobreviventes do ataque à escola Raul Brasil, ocorrido em 13 de março de 2019, em Suzano. O jovem conseguiu se salvar após o atirador ficar sem munição, facilitando a fuga.

