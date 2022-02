Boletim médico de vocalista do Calcinha Preta descarta doença infectocontagiosa

Um novo boletim médico com informações sobre o estado de saúde da cantora Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta, divulgado na manhã deste sábado, 19, informou que, após exames complementares, foram afastadas “doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade.” Contudo, o documento não traz informações sobre quais doenças são essas.

Ainda conforme o boletim médico, Paulinha continua em coma na Unidade de Terapia Intensiva do hospital, apresentando estabilidade clínica, sem a necessidade de drogas para a manutenção da vida.



"Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, segue em unidade de terapia intensiva em coma. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida. Destacamos que após a investigação com exames complementares foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade", diz o boletim.

Às 18 horas, outro boletim assinado pelos médicos foi divulgado, em que consta que o quadro da cantora segue estável: "Paula Menezes Nascimento Leca Viana segue em estabilidade, sem febre, coma persistente e em suporte ventilatório invasivo."

Paulinha foi internada no último dia 11 de fevereiro, após chegar de uma turnê em São Paulo com a banda. A internação era para tratar problemas renais. Contudo, os motivos não foram divulgados.

Na última segunda-feira, 14, o estado de saúde da artista se agravou, e ela passou a fazer hemodiálise e foi transferida para a UTI. Já na quinta-feira, 17, um novo boletim médico informava que a cantora estava em coma. No final da noite daquele dia ela foi transferida para outro hospital.

Na tarde dessa sexta-feira, 18, um novo boletim médico informou que Paulinha continuava na UTI do hospital, com quadro infecioso controlado e respirando com ajuda de aparelhos. Ainda na sexta-feira a assessoria da cantora descartou a morte cerebral da artista, e informou que ela estava sendo submetida a um tratamento que deve apresentar resultados em 72 horas.

