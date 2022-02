Hamilton Mourão participa de abertura da 33ª Festa Nacional da Uva

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, participa hoje (18) da solenidade de abertura da 33ª Festa Nacional da Uva. O evento é realizado no Parque Mário Bernardino Ramos, em Caxias do Sul (RS). O governador do estado, Eduardo Leite, e o vice, Ranolfo Vieira Júnior, também estarão presentes.

A abertura da festa terá público reduzido, restrito a convidados. Mourão participará como principal autoridade da cerimônia, será o último a discursar e fará o descerramento da faixa inaugural. A abertura dos portões para os visitantes em geral ocorrerá às 14h.

Depois da cerimônia, há previsão de que o vice-presidente faça visita aos pavilhões para conhecer os estandes. Ele almoçará em restaurante localizado dentro do parque. Antes de deixar o local, deve conversar rapidamente com jornalistas.

O presidente da festa, Fernando Bertotto, destacou a importância da presença de autoridades na abertura. "A vinda do vice-presidente enaltece a importância de Caxias do Sul no cenário nacional. Sabemos o quanto a agenda de autoridades nacionais é intensa, então nos sentimos honrados com a confirmação. A participação do vice-presidente, governador, de prefeitos e demais convidados materializa a ideia de termos grande evento".

A Festa Nacional da Uva volta a ser realizada três anos após a última edição. Tradicionalmente, a comemoração ocorre a cada dois anos mas, devido à pandemia de covid-19, em 2021 foi cancelada. Tipicamente italiana, a festa comemora a história, cultura e produção agroindustrial da cidade e da região.

Vacinação

Para ter acesso à festa e suas atrações, como shows e desfiles, é necessário apresentar Caderneta de Vacinação (para pessoas acima de 18 anos) e usar máscara obrigatoriamente. Outra opção para quem não tiver o esquema vacinal completo é apresentar teste negativo de covid-19 feito no máximo 48 horas antes — sendo aceitos exames RT-PCR ou antígeno.

A obrigatoriedade da vacina se baseia no Decreto Estadual nº 56.199, de 18/11/2021, que estabelece que municípios com menos de 90% da população adulta com esquema vacinal completo devem exigir comprovante. De acordo com a prefeitura, em Caxias do Sul esse índice é 79,4%.

A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, afirmou, em entrevista na semana passada, que um ponto de vacinação contra a covid-19 estará aberto durante todo o evento. Serão administradas doses para adolescentes (12 a 17 anos), bem como de reforço para quem estiver na data de receber essa dose.

“Reforçamos sempre a importância das medidas de prevenção, principalmente o uso de máscaras e a higiene das mãos, que são, juntamente com a vacina, as principais armas que temos para combater a covid-19”, salientou Daniele.

Funcionamento

O parque vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 11h às 22h, e nas sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. A entrada custa R$ 20 e R$ 10 (meia), sendo que crianças até 12 anos não pagam. Os ingressos para visitar a festa ou para os shows podem ser adquiridos de forma antecipada pelo site do evento ou no local.

Além da programação com atrações musicais, desfiles, gastronomia típica italiana e uva doce entregue gratuitamente aos visitantes, o evento busca atrair 800 mil pessoas à Serra Gaúcha em 18 dias de festa. A expectativa da organização é que sejam distribuídas cerca de 200 toneladas de uva nos pavilhões e nos desfiles. As principais atrações são Dilsinho (18), Jorge e Mateus (19), Nando Reis (25), Alok (4/3), Israel & Rodolffo e DJ Guuga (5).

