Estudante de Medicina ironiza morte de paciente e conselho universitário recomenda expulsão

Na manhã desta quarta-feira, 16, o Centro Universitário Cesmac, localizado no município de Maceió, Alagoas, recomendou a expulsão da estudante de Medicina que zombou, durante o plantão, da morte de uma paciente da Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão, em Marechal Deodoro.



Segundo a plataforma de notícias G1, o vice-reitor da universidade, professor Douglas Apratto Tenório, afirmou que o parecer sobre a expulsão da aluna foi enviado para a reitoria da universidade, que determinou uma comissão de sindicância para apurar o caso, incluindo, a apresentação de defesa da aluna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O vice-reitor disse ainda que “essa foi a primeira vez que o conselho universitário se posicionou pelo desligamento de um aluno. Cabe ressaltar que a instituição não compactua com o posicionamento da aluna, mas sabemos que hoje as pessoas usam as redes sociais de diversas formas e que muitas vezes postam coisas que não deveriam ser publicadas”, finaliza o professor.



A resposta final da comissão de sindicância será encaminhada para a reitoria que publicará uma nota com a decisão definitiva do caso, dentro do prazo de um mês. A estudante está suspensa por um período de seis meses por decisão do colegiado de professores do curso de medicina da universidade.



Tags