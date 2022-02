Inscrições para o Sisu iniciam nesta terça-feira, 15; Saiba como fazer

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificado) de 2022 começam nesta terça-feira, 15, e seguem até sexta-feira, 18. O Sistema oferta vagas em universidades públicas brasileiras. O candidato com interesse em participar precisa ter prestado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) mais recente. Além disso, o candidato não pode zerar na redação.

Os interessados nas vagas com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame. O participante precisa estar dentro da nota de corte do curso que deseja, dessa forma o estudante precisa ter obtido uma nota igual ou maior à nota mínima definida para aquele curso.

Inscrição

As orientações do Ministério da Educação as seguintes: para se inscrever, o primeiro passo é entrar na página do Sisu pelo site (https://sisu.mec.gov.br/) e clicar na opção "Fazer inscrição".

Na próxima tela, você deve clicar em “Entrar com GOV.BR” ou “Fazer cadastro”. Antes de começar, a primeira coisa a fazer é confirmar os dados para o Sisu entrar em contato com você.

Depois da atualização, você está pronto para começar sua inscrição. Se precisar, você pode alterar esses dados a qualquer momento na barra superior.

Na tela "Minha inscrição", você pode escolher até duas opções de curso. É possível buscar por município, nome da instituição ou do curso. Para começar é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

Na parte da modalidade, a orientação é ler quais delas estão disponíveis para o curso e escolher a opção que preferir.

Após fazer a escolha, será preciso clicar em "Escolher esta modalidade" para continuar o processo. Em seguida, deve-se reler todas as informações selecionadas para garantir que escolheu a opção correta.

Conhecendo as vagas: No resultado da busca você conhece os cursos pesquisados. Clique no curso para ver mais detalhes e as modalidades disponíveis. Até sexta-feira, último dia de inscrições, os participantes podem acompanhar as mudanças na nota de corte.

Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”.

Após confirmar a inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida. Você pode alterar suas opções durante o período de inscrições.

O resultado do Sisu pode ser visto no boletim do candidato, disponível no site do programa, nas instituições que participam e pela central de atendimento do Ministério da Educação, pelo telefone 0800-616161.

Quem não for selecionado na primeira lista, pode participar da lista de espera. No segundo semestre, o governo abre inscrições para o Sisu novamente.

Calendário do Sisu

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro;

Resultado da chamada regular: 22 de fevereiro;

Prazo para lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março;

Convocação lista de espera: 10 de março.

