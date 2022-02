Homem tenta agredir esposa por não receber 1º pedaço de bolo de aniversário

Um homem de 34 anos foi preso no último domingo, 13, no município de Sinop, Mato Grosso, por tentar agredir a esposa aniversariante e ameaçar seus convidados após ele não ter recebido a primeira fatia do bolo de aniversário.

Segundo informações do portal G1, a mulher de 32 anos registrou um boletim de ocorrência que detalha o momento em que entregou o primeiro pedaço cortado a outra pessoa, e o marido ficou "revoltado" com a ação.

Como é comum nos aniversários no Brasil, a primeira fatia cortada é oferecida à pessoa mais especial para quem está aniversariando.

Após a entrega do bolo, ele ameaçou a mulher e aos seus convidados e se retirou do local. Momentos depois, o marido voltou até a festa tentando invadir a casa e agredir a esposa, contudo, foi impedido pelas visitas.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito escondido atrás de uma árvore no nairro Jardim Violetas, onde o casal mora. Lá, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia.

