Anvisa proíbe kit de coleta para teste e diagnóstico de Covid-19 sem registro

O produto em questão, o Teste Covid meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva, do Laboratório Mendelics, não está registrado no Brasil para a autocoleta de saliva para diagnóstico de Covid-19. Resoluções publicadas pela Anvisa proíbem a comercialização do teste por farmácias brasileiras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou mais três resoluções, desta vez desfavoráveis à Drogaria de São Paulo, às Drogarias Pacheco e à Raia Drogasil. As informações foram lançadas no Diário Oficial da União (D.O.U.) do dia 31 de janeiro. Com as atualizações, as normas suspendem a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do produto Teste Covid meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva – fabricado pelo Laboratório Mendelics Análise Genômica S.A. –, que não possui registro da agência no Brasil.

As Resoluções 280/2022, 281/2022 e 282/2022 já estão em vigor e valem em todo o território nacional. Nelas, é destacado que o referido produto não está devidamente regularizado na Anvisa, de forma que não pode ser vendido em farmácias e drogarias.

Tal medida se deu em virtude de ter sido constatada a divulgação do respectivo produto na página do laboratório na internet. O Mendelics é o laboratório responsável também pela fabricação do kit e o detentor da marca meuDNA.

O estabelecimento de critérios e condições mínimas para o cumprimento de boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias estão contidos na RDC 44/2009 e na IN 9/2009.

Conforme as normas, os produtos para uso leigo, incluindo material para autocoleta e autotestes, precisam estar regularizados na Anvisa para serem comercializados em farmácias e drogarias. Desta forma, assegura-se que os produtos estão aptos para aplicação eficaz e sem riscos por parte da população.

Em 26 de janeiro, já havia sido publicada a RE 213/2022, que determina à Drogaria Pague Menos a suspensão da venda e a realização do recolhimento desse mesmo produto.



