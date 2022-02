Pelé é internado para nova sessão de quimioterapia contra câncer no Cólon

O rei do futebol Pelé anunciou na noite desse domingo, 13, por meio de suas redes sociais que, como tem feito mensalmente, estava sendo internado para dar continuidade ao seu tratamento contra um tumor de cólon. Na postagem, ele comentou sobre o Super Bowl LVI, entre Rams x Bengals, valendo o título da temporada 2021 da NFL.

“Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho”.

Em setembro do ano passado, com 80 anos completados, Pelé foi submetido a uma operação na qual removeu um tumor do cólon e por um mês precisou ficar internado em observação. Desde então, tem sido hospitalizado mensalmente para realizar sessões de quimioterapia. É a terceira vez que o Rei vai ao hospital para o procedimento; em dezembro e janeiro o ex-jogador de futebol esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

