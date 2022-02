Natura oferece bolsas de estudos em cursos preparatórios do Enem para consultoras e familiares

A Natura oferecerá 5 mil bolsas de estudos para cursos preparatórios voltados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A iniciativa é realizada em parceria com a plataforma virtual "Descomplica" e busca apoiar quem não possui diploma de ensino médio ou sonha ingressar em uma faculdade pública. O programa deve ser lançado semana que vem.

"As bolsas estão abertas para todo o Brasil, a escolha é feita por dois critérios: ordem de inscrição e se a consultora está de fato naquela etapa da jornada educacional dela (não ter concluído o ensino médio para a bolsa de supletivo e ela ter concluído para a bolsa do preparatório do Enem)", informou a empresa.

O programa tem como objetivo ajudar no desenvolvimento educacional da rede de Consultoras e seus familiares. Nos cursos em formato on-line, os alunos terão acesso a exercícios digitais e resumos das matérias cobradas nos exames; aulas exclusivas com técnicas de aprendizagem; correção de redação, biblioteca de aulas gravadas, além de monitorias para tirar dúvidas, dependendo da formação escolhida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Desde 2020, quando iniciou a pandemia no Brasil, muitas pessoas não conseguiram seguir estudando. No ano passado, a taxa de inscrição para o Enem foi muito abaixo do esperado. Por meio desse incentivo educacional, queremos ajudar a mudar esse cenário que ameaça o futuro do País”, disse Penélope Uiehara, diretora de marketing de relacionamento da Natura.

Sobre o assunto Bolsonaro embarca hoje para a Rússia

Mercado financeiro aumenta projeção de inflação para 5,50% em 2022

Casagrande, do PSB, endossa post que critica PT por aliança 'até com satanás'

Onde se inscrever

De acordo, com a assessoria de comunicação da Natura, as inscrições ocorrerão por meio da plataforma que as consultoras utilizam para obter as informações de suas vendas. No endereço é possível encontrar os cursos e todas as iniciativas voltadas para elas.

Os projetos são coordenados pela área conhecida como Movimento Natura, que há mais de 15 anos se dedica exclusivamente à geração de impacto social através da venda direta, e mantém parceria com Instituto Natura, entidade social criada em 2010 com o propósito de ampliar os investimentos em educação.

A parceria com o Descomplica, assim como todos os benefícios que promovem o desenvolvimento educacional das Consultoras podem ser acessados por meio da plataforma Natura Educação. Para o gerente do Movimento Natura, Geraldo Aleandro, a venda direta e a educação são importantes vetores sociais para a transformação da vida e do futuro de milhares de pessoas.

“A educação é um dos alicerces da proposta de valor da Natura e permeia diversas estratégias da marca para sua rede de relações. Atualmente oferecemos bolsas de estudos de até 80% de desconto em cursos superiores, além de trilhas de educação financeira e letramento digital para mais de 1 milhão de Consultoras de Beleza em todo o Brasil. ”, ressaltou.



Tags