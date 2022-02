Homem repreendido por não usar máscara em ônibus joga ovos nos passageiros

No último domingo, 13, mais um caso de não cumprimento do uso de máscaras em transportes coletivos foi destaque no Brasil. Um homem se recusou a colocar o acessório de proteção, ofendeu o motorista e atirou ovos contra passageiros da viagem em Jundiaí, São Paulo, após estes reclamarem. As informações são do portal G1.

, Sobre o assunto Homem morre após levar soco durante discussão por jogo do Palmeiras

Criança de 8 anos morre após cair de toboágua em clube de Goiás

PE: ladrão tenta roubar moto, é atingido por capacete, cai e foge a pé

Segundo a prefeitura da cidade, a confusão teve início após o passante embarcar sem máscara no ônibus em uma região do centro da cidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motorista então pediu para que ele pusesse a peça, mas o rapaz se recusou e começou a disparar ofensas contra o funcionário.

Em seguida, o homem também foi repreendido pelos passageiros da condução, no que ele respondeu atirando ovos contra os demais viajantes.

Durante o ocorrido, o coletivo passou em frente a um batalhão da Polícia Militar, no bairro Vila Arens, onde o veículo foi estacionado e o homem foi retirado do ônibus pelos militares.

Tags