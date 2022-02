Sorte dupla: Jovem ganha R$ 1 milhão no dia em que seu filho nasceu

Giovane Honório de Lima ganhou o prêmio através do sorteio do programa Nota Paraná com apenas um bilhete no mesmo dia em que seu filho nasceu

No dia 7 de fevereiro, Giovane Honório de Lima, morador de Lobato, no Paraná, teve sorte dupla. Primeiro, foi o dia do nascimento de seu filho. Logo em seguida, ele descobriu ter ganhado R$ 1 milhão em um sorteio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

A premiação faz parte do Nota Paraná. Giovane ganhou por que a primeira compra no mês gera um bilhete ao consumidor para participar dos sorteios mensais, independentemente do valor. Há diversos outros prêmios oferecidos no projeto, como R$ 10 mil todos os meses para 40 pessoas e vouchers de R$ 100 para serem gastos no setor de turismo do estado. Para participar é necessário estar cadastrado no site do programa.

Em entrevista ao G1, o jovem de 21 anos contou que tudo aconteceu em um intervalo de 5 minutos. Ele tinha acabado de sair da sala de parto, quando recebeu uma ligação de sua tia perguntando quais eram seus números do sorteio. Ao ouvir a resposta, a tia vibrou e contou para o auxiliar de produção que ele havia ganhado. O rapaz ficou incrédulo.

Giovane concorreu ao sorteio com apenas um bilhete, que veio através de uma compra feita em outubro de 2021 e que custou R$ 99,89. O jovem ainda contou que não costumava colocar o CPF nas notas fiscais, até que a esposa insistiu. A compra que resultou no prêmio foi uma peça para sua moto que havia dado um problema. De acordo com ele, o veículo ficou quase um ano parado devido à falta de dinheiro para consertá-lo. Até que quando conseguiu o valor, decidiu colocar o CPF na nota. Cerca de 2,5 milhões de consumidores participaram do sorteio, que teve 22 milhões de bilhetes.

"Nunca vou esquecer esse dia: 7 de fevereiro de 2022. O dinheiro chegou em uma hora boa, a gente estava precisando bastante. Eu e minha esposa, Aline, moramos de aluguel, e eu comprei um carro esses dias, parcelei de tudo que é jeito. A gente não sabia nem se ia conseguir terminar de pagar. Olha como tudo muda, né?! Agora vai dar tudo certo", declarou ao G1. "Ainda nem caiu a ficha direito, mas com esse dinheiro, quero investir em alguma coisinha para não ficar parado. O prêmio ainda não caiu na conta. Meu maior presente já está nos braços, o meu nenêm, então o resto depois vejo", afirmou.

