Butantan tem 10 milhões de doses paradas por falta de resposta do Governo

O Instituto Butantan, produtor da vacina CoronaVac, está com 10 milhões de doses paradas por causa da falta de respostas do Governo Federal para a compra de novos lotes. O instituto é responsável pelo fornecimento de mais da metade das vacinas contra Covid-19 que são aplicadas em crianças. As informações são do Jornal Correiro do Povo.

No fim de janeiro, o centro de pesquisa ofereceu ao Governo 30 milhões de doses, sendo 10 milhões para serem entregues de forma imediata e mais 20 milhões no período de 25 dias. No entanto, não houve retorno sobre a compra há 20 dias.

Até a última sexta-feira, 11 de fevereiro, foram aplicadas 3.668.751 doses em crianças de 5 a 11 anos. Cerca de 55,6% desses imunizantes são Coronavac. A maioria das outras doses pertence principalmente ao laboratório da Pfizer, mas há registros de uso do imunizante da Oxford/AstraZeneca, que não está autorizado para essa faixa etária.



Em janeiro, quando a vacinação infantil ainda não havia sido aprovada pela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Ministro da Saúde Marcelo Queiroga declarou que os estados poderiam utilizar as doses que já haviam sido repassadas, mas não anunciou novas compras.

Essa não é a primeira vez que há conflitos entre o Governo Bolsonaro e o Instituto Butantan. O presidente da República chegou a dizer em 2020 que não compraria a vacina, desenvolvida pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em setembro de 2021, Queiroga declarou que o governo não compraria mais vacinas sem o registro definitivo da Anvisa. A Coronavac fez apenas o pedido emergencial.

