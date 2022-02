Brasil e França terão bolsa de residências artísticas este ano

Estão abertas até terça-feira (15), via formulário online, as inscrições para proponentes brasileiros e franceses participarem do programa Cruzamentos, iniciativa do Chaillot - Théâtre National de la Danse (Paris), da MC2: Grenoble - Maison de la Culture (Grenoble), em parceria com a Fundação Nacional de Artes (Funarte), no âmbito da “La Fabrique des Résidences”, do Institut Français. As inscrições são gratuitas e fazem parte do Edital Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas - Brasil / França 2021.

Esse é o primeiro programa de residências artísticas no Brasil e na França, lançado pela “VillaTijuca”, da Aliança Francesa para o ano de 2022. O objetivo é estimular residências artísticas no Brasil e na França para promover o intercâmbio e a co-criação entre artistas dos dois países e que tenham desejo de realizar uma residência de pesquisa conjunta.

Os projetos interessados em participar da seleção devem reunir artistas ou coletivos franceses e brasileiros para uma residência artística na área das artes cênicas, que envolvem teatro, dança, circo, entre outras áreas, explicitando os parceiros no momento de inscrição. Os demais critérios para participação estão disponíveis nos sites da Villa Tijuca e no Edital Bolsa Funarte - Aliança Francesa.

Serão selecionados quatro projetos para receber recursos financeiros para realização de um mês de residência na França e um mês no Brasil, até o final deste ano. A divulgação dos vencedores está prevista para o início do segundo trimestre. Os participantes poderão acompanhar as informações pelos sites.

O diretor cultural da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, Quentin Richard, esclareceu que a Villa Tijuca é aberta ao diálogo de culturas e busca incitar e apoiar as co-criações entre artistas dos dois países, tanto no Brasil como na França. Por meio das convocatórias formuladas em parceria com instituições culturais bilaterais, Quentin Richard destacou que “este ecossistema de iniciativas e ideias é pensado para desenvolver e valorizar a implementação de residências de pesquisa, experimentações e de criação, estando sempre acessível a todos os públicos”.

Os projetos selecionados receberão recursos e benefícios da Funarte e das instituições francesas. Para os artistas ou coletivos brasileiros selecionados, a contribuição da Funarte será uma bolsa, por projeto, no valor de R$ 26.250 para cobrir os gastos da residência. Para os artistas ou coletivos franceses, a contribuição da Aliança Francesa do Brasil em conjunto com o Institut Français, através do dispositivo A Fábrica de Residências, será destinada quantia fixa de mil euros por artista, limitada a dois artistas franceses por projeto, além do financiamento de duas passagens de avião por projeto, com valor máximo de mil euros por passagem de ida e volta.

Para o projeto em geral, independente da nacionalidade, a contribuição do Chaillot - Théâtre National de la Danse e da MC2: Grenoble - Maison de la Culture envolverá suporte financeiro entre 10 mil euros e 30 mil euros por projeto, visando cobrir os gastos de residência na França e no Brasil.

A Villa Tijuca tem seu nome inspirado pelo tradicional bairro da zona norte carioca. Trata-se de um projeto de espaço de recursos para as residências entre a França e o Brasil. Iniciativa da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, a vila de território constitui o primeiro passo de um dispositivo de residências ainda mais vasto que, partindo da Aliança Francesa da Tijuca, poderá ser aplicado não somente no Rio de Janeiro como em outras cidades brasileiras, adiantou o diretor cultural.

Embora esse primeiro programa da Villa Tijuca de incentivo à cultura abranja as artes cênicas, o projeto da Villa Tijuca já definiu os próximos segmentos culturais que serão contemplados: fotografia e música.

