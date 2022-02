Colégio Pedro II, no Rio, mantém regime semipresencial

O Colégio Pedro II, que faz parte da rede federal de ensino no Rio de Janeiro, anunciou regras para o regime semipresencial de ensino a partir de segunda-feira (14). As turmas serão divididas em dois grupos e, a cada semana, um deles deverá comparecer para as atividades, enquanto o outro acompanhará as aulas de modo remoto.

Os alunos deverão observar medidas de prevenção para evitar a disseminação do novo coronavírus causador da pandemia de covid-19, entre elas, o uso de máscaras. A decisão foi tomada por meio da Portaria 225/2022, aprovada hoje (11) em reunião extraordinária do Conselho Superior (Consup) do colégio.

Em dezembro do ano passado, uma outra portaria havia previsto a retomada plena das aulas presenciais a partir do dia 7 de fevereiro, data estabelecida para o retorno dos alunos após as férias.

No entanto, cinco dias antes, a instituição anunciou que, levando em conta a nova onda de contaminação pelo coronavírus impulsionada pela disseminação da variante Ômicron no país, manteria o regime híbrido tal como vigorava no fim do ano letivo de 2021: as aulas presenciais estavam voltadas para complementação pedagógica e acompanhamento e orientação de alunos, reservando a autonomia de planejamento da direção de cada campus.

Ao todo, cerca de 13 mil estudantes da educação infantil ao ensino médio e de pós-graduação estudam no Colégio Pedro II. São 14 campi no estado do Rio de Janeiro, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, além de um Centro de Referência em Educação Infantil, em Realengo, na zona oeste da capital.

Mesmo havendo promessa de que o cenário seria reavaliado e um novo planejamento seria realizado ao longo dessa primeira semana do calendário escolar de 2022, pais de alunos chegaram a organizar um protesto na segunda-feira (7) em frente a cinco unidades. Eles pediram aulas 100% presenciais. Mas esse não é um posicionamento de consenso na comunidade escolar. Parte dos pais e dos próprios alunos defende a decisão de se manter as aulas parcialmente remotas.

De acordo com a direção do colégio, a nova portaria reitera as novas regras definidas na Portaria 2.389/2021, aprovada em dezembro do ano passado. Ela estabeleceu para o ano letivo de 2022 três planos de funcionamento, a serem acionados conforme as cores das bandeiras do mapa de risco de covid-19 do estado do Rio.

O plano A, de retorno pleno, deve entrar em vigor após 15 dias ininterruptos de bandeira verde. O plano B, com atividades semipresenciais, passa a valer após uma semana de bandeira amarela/laranja. Já na bandeira vermelha, o plano C, com aulas totalmente remotas, é implantado de imediato.

A Portaria 225/2022 também aponta a necessidade de um planejamento para encontrar soluções diante da Instrução Normativa nº 90, do Ministério da Economia, que estabelece o afastamento de servidores com comorbidades. São 319 trabalhadores do colégio que permanecem legalmente em trabalho remoto. Uma nova reunião do Conselho Superior do colégio foi agendada para a próxima sexta-feira (18), quando a situação voltará a ser avaliada.

