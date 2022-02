PR: homem é preso por abuso sexual contra filho internado com leucemia

Crime ocorreu em maio de 2021, em hospital de Curitiba; a vítima, um bebê com um ano e dez meses na época, estava internada para tratar quadro grave de leucemia

Um homem foi preso nessa terça-feira, 8, em Irati (PR), por abuso sexual contra o próprio filho. O crime foi cometido em maio de 2021, quando a vítima tinha um ano e dez meses de idade.

A criança estava internada em um hospital de Curitiba, capital do estado, para tratar de um quadro grave de leucemia. Segundo a investigação, o homem teria cometido o crime em um momento que ficou sozinho no quarto com a vítima.

Após o inquérito policial, o Ministério Público do Paraná (MPPR) abriu ação penal contra o acusado. O órgão solicitou a prisão preventiva do homem, pedido acatado pela Justiça, e o mandado foi cumprido na terça-feira.

Por se tratar de crime contra menor de idade, o processo tramita sob sigilo de Justiça.

