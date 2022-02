Ingressos para carnaval no sambódromo em SP voltam a ser vendidos hoje

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) retomou hoje (10) a venda dos ingressos para o desfile de carnaval previsto para os dias 16, 21, 22, 23 e 29 de abril de 2022, no sambódromo do Anhembi.

Em janeiro, com a explosão dos casos de covid-19 em virtude da variante Ômicron, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, decidiu adiar os desfiles das escolas de samba para o fim de semana do feriado de Tiradentes, em 21 de abril.

Os ingressos que foram adquiridos antes da mudança de data passam a valer automaticamente para abril, não sendo necessário trocar o ticket, basta apresentar nas catracas.

No dia 16, será o desfile do grupo de Acesso 2, a partir das 20h. No dia 21 de abril desfilam as escolas de samba do grupo de Acesso, às 20h. Nos dias 22 e 23, será a vez das 14 agremiações do Grupo Especial. No dia 29, na sexta-feira seguinte, será o Desfile das Campeãs, que fecha o Carnaval SP 2022.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet, por meio do site Clube do Ingresso, ou na bilheteria física montada no Carioca Club, em Pinheiros, de segunda a sábado, das 13h às 17h, próximo ao Metrô Faria Lima. Estão disponíveis apenas os assentos da arquibancada. Nos próximos dias, cadeiras e mesas de pista do setor B e camarotes da Liga-SP devem ser liberados para a compra.

Os valores das entradas para a arquibancada variam de acordo com os dias de desfile e com os setores. No dia 16 de abril, por exemplo, quando passam pela avenida as escolas do Acesso 2, o valor é R$ 10. No dia 21 de abril, o valor é R$ 50. Já nos dias do grupo Especial, os ingressos custam entre R$ 90 e R$ 190. Para o dia das campeãs, a variação é de R$ 70 a R$ 90.

A programação completa pode ser conferida no site da Liga-SP.

