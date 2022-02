Vídeo: motorista de ônibus bloqueia rua para jovem com dificuldades de locomoção atravessar

O homem diz que toma todas as precauções ao bloquear a rua, respeitando as leis de trânsito

Um motorista de ônibus bloqueou a rua para que uma jovem que tem dificuldades de locomoção pudesse atravessar com segurança. Não é a primeira vez que o motorista Alesso Assis, de 40 anos, toma essa decisão para ajudar a moça. O caso aconteceu no dia 4 de fevereiro em Curitiba, no Paraná, e o vídeo viralizou nas redes sociais com quase 90 mil visualizações no Facebook.

A assistente administrativa Alexia Caroline, 23, é a moça que aparece no vídeo. Na gravação, é possível ver o momento que o motorista está parado em um ponto de ônibus da cidade, e ajuda a jovem a descer do coletivo.

Sobre o assunto Vídeo: Mulher dá à luz dentro de ônibus no Rio de Janeiro com ajuda de passageiros

Acidente entre ônibus deixa dois mortos e outros feridos na Bahia

Vários estados dos EUA deixarão de exigir máscara em ambientes fechados

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, ele volta ao ônibus e deixa o veículo atravessado, impedindo que outros carros passassem pela via, para que a moça que usa muletas fizesse a passagem para o outro lado da rua.

Alexia contou ao G1 que usa essa linha todos os dias para trabalhar. Ela disse que a circulação de carro naquela região é intensa. "A gente se conhece só do ônibus. Eu estava em home office, mas desde outubro voltei para o presencial e comecei a usar a linha com mais frequência. Ali tem bastante movimento, então foi a forma que ele encontrou de ajudar", disse a jovem.

Mas não foi a primeira vez que o motorista agiu dessa forma. Alesso faz isso há cerca de três meses. Ele contou que tomou essa atitude após ver a passageira passar por uma situação de risco.

"Ela desceu do ônibus e eu vi ela atravessando devagar. Nisso, veio um ser humano apressadinho e o cara em vez de trocar de faixa, foi pra cima dela. E eu vi, do espelho, ela tendo que apertar o passo. Foi aquelas coisas que a gente vê e dá um gelo. Eu só pensei 'Meu Deus, tomara que ela não caia porque o cara não vai conseguir frear", disse Alesso.

O homem diz que toma todas as precauções ao bloquear a rua, respeitando as leis de trânsito, como "dar pisca" para sair e ligar o alerta para os outros motoristas entenderem que está acontecendo algo.

O vídeo, que foi publicado na última terça-feira, 4, pela mãe da jovem, Tania Gomes, viralizou nas redes sociais e já tem mais de quase 90 mil visualizações no Facebook. "Gratidão a esse motorista do interbairros Vl chamado Alesso pelo carinho com minha filha Deus abençoe vc sempre. Ainda existem pessoas boas como vc no mundo. Gratidão, escreveu a mãe.



Tags