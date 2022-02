Orquestra Sinfônica de SP tem apresentações a preços populares

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) terá duas apresentações a preços populares nesta semana, nos dias 10 e 11, às 19h30. Cada um dos concertos terá o valor de R$ 20, preço único. As apresentações ocorrem exatamente um mês antes da estreia da Temporada 2022 – Vasto Mundo: Clássicos Modernistas, que tem data de início marcada para 10, 11 e 12 de março.

As apresentações com baixo custo serão regidas pelo maestro britânico Neil Thomson. A orquestra interpretará, nas duas noites, a Sinfonia dos Orixás, do compositor brasileiro José Antônio Rezende de Almeida Prado (1943-2010).

“Composta entre 1984 e 1985, a Sinfonia dos Orixás foi construída originalmente em três movimentos, intitulados Chamado dos Orixás (Ritual Inicial), Manifestação dos Orixás e Ritual Final. Os breves primeiro e último movimentos ladeiam o corpo principal da obra, a Manifestação dos Orixás, que está dividida em 17 partes, onde são ouvidos 15 cantos dos orixás e dois interlúdios”, informa a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Temporada 2022

A nova temporada da Osesp estará sob o comando do diretor musical e regente titular, Thierry Fischer, e terá o violinista albanês Tedi Papavrami como convidado. A apresentação contará com peças do brasileiro Heitor Villa-Lobos, que é o homenageado desta temporada; Jean Sibelius, compositor filandês, escolhido pelo maestro neste ano; e Edgar Varèse, francês naturalizado estadunidense.

A Osesp é uma das mais importantes orquestras da América Latina, tendo sido criada em 1954. Fischer é o diretor musical desde 2020. Em 2019, a orquestra realizou turnê na China e, no mesmo ano, estreou projeto em parceria com o Carnegie Hall, sala de espetáculos de Nova Iorque, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada, de forma inédita, em português.

As entradas podem ser adquiridas no site da Osesp. A lotação é de 1.038 lugares e a recomendação etária é 7 anos. O acesso à Sala São Paulo só é permitido com a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19.

