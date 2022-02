Prefeito goiano presenteia 15 netos com carro de luxo para cada um

O prefeito da cidade de Bom Jesus de Goiás, Adair Henrique (DEM), presenteou cada um de seus 15 netos com um carro de luxo. A informação viralizou nas redes sociais no último domingo, 6 de fevereiro, quando uma das netas do gestor municipal compartilhou em sua conta pessoal no Instagram o feito do avô. As informações são do portal G1.

Adair, por sua vez, não pensou em economizar na hora da compra, escolhendo o automóvel do modelo Jeep Compass, avaliado em R$ 150 mil, o que pode ter lhe custado mais de R$ 2 milhões.

A entrega dos carros foi realizada durante um almoço em família, em que apenas alguns parentes sabiam o que iria acontecer. Em entrevista ao G1, a neta que compartilhou o post, a engenharia agrônoma Adriana Desidério Maggioni, conta que os netos só suspeitaram da surpresa quando o avô pediu a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de cada um.

Ainda segundo a agrônoma, a cor e modelo do automóvel têm um significado especial. "A cor do carro azul, é a cor preferida dele. Ele tem a fazenda azul e o carro também. A marca do carro é uma que ele sempre admirou", contou.

Em suas redes sociais, Adriana compartilhou um vídeo dos carros enfileirados e uma foto ao lado do avô. Nos comentários da publicação, diversas pessoas brincaram com a situação. "Tem algum e-mail que eu possa mandar meu currículo pra ser neta também?", questiona uma internauta. "Vovô, você esqueceu da neta preferida", brinca uma outra.

Mas, em meio à brincadeiras, alguns internautas questionaram o valor milionário. "Vai saber de onde saiu tanto dinheiro", comentou um perfil. Diante das críticas, Adriana aproveitou a ocasião para lembrar que Adair também é produtor rural. "Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presentou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa", disse a neta.

