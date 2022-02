Fortes chuvas provocam alagamentos no Rio de Janeiro

A passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro provocou fortes chuvas desde a tarde de segunda-feira (7), provocando alagamentos na capital e em cidades da Baixada Fluminense. O Rio entrou em estágio de mobilização às 15h de ontem, o que permanece até esta manhã.

Esse estágio é o segundo nível em uma escala de cinco, indicando que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. De acordo com o Centro de Operações (COR), desde ontem foram registradas 22 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo a maioria formação de bolsões de água em bairros das zonas norte e oeste.

Houve queda de árvores na Barra da Tijuca, em Magalhães Bastos e em Barra de Guaratiba. Alagamentos foram registrados em Inhoaíba e em Guaratiba, ambos na zona oeste da cidade.

Baixada Fluminense

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o estágio de atenção foi acionado no fim da tarde de ontem (7). A Defesa Civil municipal acionou 18 sirenes de alerta no município e registrou alagamentos nos bairros de Santa Alice, em Xerém, Pilar, Pioneira, Jardim Primavera, Centro e 25 de Agosto. Houve queda de muro nos bairros de Mantiquira e São Judas Tadeu, sem vítimas.

Nova Iguaçu, também na Baixada, acionou o estágio de atenção na tarde de ontem, devido à previsão de pancadas de chuvas de moderada a forte durante o fim da tarde e noite e na madrugada de hoje (8).

Previsão

Segundo o Alerta Rio, nesta manhã os núcleos de chuva que atuam na Baía de Sepetiba se deslocam em direção à Zona Oeste do Rio, o que pode provocar chuva fraca nas proximidades de Guaratiba, Sepetiba e Grota Funda.

O acumulado de 24 horas de chuva chegou a 46,4mm no Mendanha e 42,2mm em Campo Grande, na zona oeste. Na manhã de hoje só houve chuvas fracas.

Para hoje (8), a previsão é que o tempo permaneça instável, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano atuando em conjunto com um canal de umidade. O céu fica nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento na capital. Os ventos estarão moderados a fortes, com temperatura em declínio. A mínima é de 20°C e a máxima de 29°C.

Amanhã (9), o céu ficará nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia e vento fraco a moderado. A temperatura será estável, com mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.

