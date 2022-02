Programa de estudos oferece 10 bolsas de intercâmbio para adolescentes

O programa de estudos AFS Global STEM Changemakers oferece dez bolsas integrais de intercâmbio no exterior para adolescentes. Com inscrições até o dia 28 de fevereiro, os estudantes terão a oportunidade de estudar em países da América do Norte, Europa e Ásia, nos meses de julho e agosto.

Com a missão de apoiar os jovens a criarem mudanças positivas em direção a comunidades mais inclusivas, justas e sustentáveis, a AFS Global Stem Changemakers é um programa de intercâmbios que combina dois tipos de aprendizado, digital e presencial, reunindo jovens de mais de 14 países em todo o mundo.

Financiado pela empresa britânica British Petroleum (BP), a gerente de operações e alianças do AFS, Ana Paula Castro, explica os objetivos da companhia ao custear as bolsas dos estudantes. “O AFS Intercultura Brasil é uma organização Internacional, não governamental e sem fins lucrativos, comprometida em oferecer oportunidades de aprendizagem intercultural por meio de programas de intercâmbio para ajudar as pessoas a desenvolverem conhecimentos, habilidades e o entendimento necessário para criar um mundo mais justo e pacífico”, explica a gerente.

O intercâmbio terá duração de quatro semanas presencialmente nos Estados Unidos, Índia, Bélgica, Reino Unido e China, e um programa online de 12 semanas. Para participar o estudante candidato tem que ter entre 15 a 17.5 anos na data prevista para começar o programa, sendo nascidos entre 1º de setembro de 2004 a 1º de abril de 2007. O destino dos aprovados será publicado no dia 21 de Março de 2022.



Serviço

Inscrições: Site para realizar a inscrição

Prazo para inscrições: até dia 28 de fevereiro

