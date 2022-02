Cães farejadores ajudam na busca por suspeito de matar duas jovens em Pernambuco

No sétimo dia de buscas por Edson Cândido Ribeiro, 35 anos, apontado como autor dos assassinatos contra duas jovens em Glória do Goitá, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, sacos de comida supostamente utilizados pelo homem foram encontrados na área rural da cidade. Após moradores entregá-los a policias, cães farejadores da Companhia de Policiamento com Cães (CIPCães) foram utilizados para ajudar a localizar Edson.

Logo depois, os policiais se deslocaram até o Sítio Palmeira, onde o suspeito, segundo populares, teria sido avistado por um helicóptero da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), que vem fazendo rondas na região. Isso fez com que a aeronave descesse até a mata, causando correria entre policias e pessoas que auxiliam na "caçada" contra Edson.

A mata fechada impõe diversas armadilhas que vêm dificultando o avanço da polícia. Em alguns trechos, é preciso contar com o apoio dos moradores da região para abrir o caminho com foices e facão. agricultores tocaram fogo em um dos sítios, com o objetivo de forçar Edson a sair da mata, mas não obtiveram sucesso. Por medo do homem, moradores da zona rural, principalmente mulheres, se deslocam até o Centro da cidade.

Investigações iniciais apontam que o homem teria assassinado Kauany entre o sábado e o domingo. Na madrugada de segunda-feira (31), ele teria tentado atacar mulheres que caminhavam no Centro da cidade, e na fuga teria encontrado Jailma. (Foto: SIDNEY LUCENA/JC IMAGEM)



"As mães não querem ir trabalhar e deixar as filhas sozinhas em casa. É desesperador. O foco é pegá-lo, que a gente quer que a justiça seja feita, porque a gente não aguenta mais", disse um morador, que não quis se identificar.

Durante a manhã deste domingo, um grupo de moradores fechou a estrada de barro com motos. Eles impediram as equipes de reportagem de acompanharem as buscas. Estavam armados com facões. Uma viatura do Samu foi acionada para atender familiares de Edson que estavam passando mal, com pressão alta.

As buscas estão sendo comandadas policiais militares do 21º Batalhão. Há mais de 100 homens envolvidos na ação. Edson é apontado pela polícia como o principal suspeito de ter matado Kauany Maiara Marques da Silva, 18 anos, com quem já se relacionou, e Jailma Muniz da Silva, 19 anos. Kauany desapareceu no dia 29, um sábado, e teve o corpo encontrado três dias depois, na terça-feira (1º), na comunidade de Capuchinho, com sinais de violência.

Na madrugada de segunda-feira (31), a informação é que Edson teria estuprado e assassinado Jailma enquanto ela levava o café da manhã para a mãe, que estava trabalhando na lavoura. O corpo da jovem foi encontrado no mesmo dia, na zona rural do município, às margens da rodovia PE-50.

Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato pelo Disque Denúncia 3658.2905 ou da Ouvidoria da SDS 0800.081.5001. O sigilo é garantido.

