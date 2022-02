Rádio Nacional lança podcast do programa Nossos Bichos

O programa Nossos Bichos, que vai ao ar na Rádio Nacional aos domingos, de 12h às 13h, acaba de ganhar um podcast no Spotify. Já na estreia, o público pode conferir dois episódios da atração radiofônica voltada para o mundo pet.

Ouça aqui aos primeiros episódios do podcast.

Toda segunda-feira, será publicado um novo episódio, e o terceiro estará disponível na plataforma na segunda (7), com a edição do programa deste domingo (6).

No ar desde 2016, o programa Nossos Bichos leva informações sobre animais de estimação e esclarece dúvidas dos seus criadores. Em um bate-papo descontraído, a apresentadora Márcia Dias fala sobre adoção, brincadeiras, acessórios, saúde, proteção, legislação, entre outros temas do mundo pet, durante entrevistas e quadros diversos.

Episódios de estreia

Na estreia, o episódio Super Noopy fala sobre um cãozinho adotado durante a pandemia. Verdadeiro fenômeno nas redes sociais, o cão possui deficiência nas duas patas dianteiras.

Quem conta a história é a advogada Pollyana Mayer. Ela lembra que o pet já nasceu com essa limitação e que a deficiência, segundo veterinários, pode ter ocorrido por má formação do feto, problema genético ou alguma doença da mãe.

Também na estreia do Nossos Bichos no Spotify, o episódio Conheça a Lei Sansão traz uma conversa com o delegado titular da Delegacia de Meio Ambiente do Estado do Paraná, Matheus Laiola.

Durante o bate-papo, o entrevistado fala sobre seu trabalho em defesa dos animais e analisa o que mudou com a lei. Hoje, a pena para quem maltrata cães e gatos é de dois a cinco anos de reclusão.

Com um perfil que privilegia os talentos da moderna música brasileira, a Rádio Nacional está com nova programação em rede desde o início de dezembro. De segunda a sexta, música e informação de qualidade se combinam com entradas jornalísticas a cada 20 minutos.

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos no ar pela emissora. As faixas musicais prestigiam gêneros brasileiros e valorizam artistas da nova MPB e do pop nacional contemporâneo, além dos clássicos da música brasileira.

Astros da nova geração que mobilizam a atenção nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. O repertório contempla sucessos de nomes que repercutem junto aos jovens, como Melim, Vitor Kley e Duda Beat.

Para aumentar o relacionamento e alcançar novos ouvintes, a Nacional intensifica as transmissões no YouTube. Está ainda no Spotify desde o ano passado com o perfil Rádio Nacional, que disponibiliza playlists musicais com hits atuais e composições segmentadas por gênero. E agora também apresenta novas atrações:

