CCBB Rio convida crianças a viajarem pelo mundo por meio da animação

Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil é o nome da mostra em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB Rio), destinada às crianças e suas famílias. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na bilheteria do CCBB ou no site Eventim, onde o público também encontra a programação. O projeto é patrocinado pelo Banco do Brasil e a classificação etária é livre.

Dos mais de 40 filmes de animação de onze países (Canadá, Alemanha, Suíça, Suécia, Brasil, França, Índia, Portugal, Gana, Congo, Benin), 98% são inéditos no Brasil e alguns estão sendo lançados no país neste momento, como o francês Calamity. Quase todos os filmes são dublados em português ou não têm diálogos, o que facilita o acesso do público infantil. As animações do Congo e Benin foram cedidas pela Cinemateca francesa. O curta suíço Me and my Monster ficará disponível no site do CCBB Rio, durante toda a mostra.

“O título da mostra traz muito o que a gente quer. O objetivo é levar as crianças a fazer esse giro, a viajar por diferentes culturas através do cinema e cada animação traz aspectos da cultura do país. É para o público – crianças e pais – conseguir fazer esse passeio, dentro da sala de cinema”, afirmou a curadora da mostra, Carina Bini.

“Essa é a riqueza da mostra. É também mostrar como somos diferentes, mas moramos todos no mesmo planeta. Então, vamos nos acolher, vamos compreender que a nossa diferença é a nossa grande riqueza.”

Atrações culturais