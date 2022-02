SP: último corpo é encontrado após deslizamento em Franco da Rocha

Na noite desta sexta-feira (4), bombeiros localizaram o corpo da última vítima desaparecida em Franco da Rocha, em São Paulo. Com isso, subiu para 18 o número total de vítimas no local do deslizamento de terra, no último fim de semana, após as fortes chuvas que atingem a cidade, na região metropolitana de São Paulo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou 34 óbitos em razão das chuvas que atingiram diversas regiões do estado desde a sexta-feira (28). Os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 5.770 famílias desabrigadas ou desalojadas. Entre as vítimas estão oito crianças. Além disso, há 14 feridos.

Segundo a Defesa Civil, há ocorrências espalhadas por todo o estado, relacionadas às chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra. No total, são 39 municípios afetados.

