Museu Nacional quer parcerias para expor acervo em outras instituições

De acordo com o diretor, a equipe está trabalhando forte também para a Semana do Bicentenário da Independência, mas o diretor não adiantou mais detalhes, que permanecem por enquanto em “segredo”.

Segundo ele, os gestores vão trabalhar “mais do que nunca” para reconstruir o museu. No ano passado, foram iniciadas as obras pesadas da fachada e do telhado.

“Também estamos atuando para colocar mais projetos no sistema Conac [Contas Nacionais] para dar prosseguimento às nossas obras”. Tão logo terminem as obras da fachada e telhados, terão início as obras de reconstrução dos andares.

Em paralelo, está sendo desenvolvido o projeto arquitetônico do interior do museu, com previsão de início das obras em 2023. Nas próximas semanas, será assinada a contratação para o projeto de exposições, cuja previsão de conclusão é março do próximo ano. (Alana Gandra)

