Mercadão de São Paulo tem programação especial até o fim de fevereiro

O Mercado Municipal de São Paulo, popularmente conhecido como Mercadão, está com programação especial nos fins de semana até o fim deste mês. Em todos os sábados e domingos de fevereiro, das 12h às 14h30, uma atração musical terá lugar nas ruas do entorno do tradicional centro de compras paulistano.

Os destaques são as apresentações da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, que ocorrerão em todos os sábados e domingos, e do grupo Forró Brasilis, que tem no repertório música instrumental e canções tradicionais nordestinas. Os shows estão previstos para este fim de semana (dias 5 e 6) e para o próximo (dias 12, e 13).

Também marcarão presença os grupos Conexão Brasil/New Orleans, que apresenta ritmos tradicionais da cidade norte-americana mesclados com composições dos brasileiros Luiz Gonzaga, Tim Maia e Adoniran Barbosa, nos dias neste fim de semana e nos dias 19, e 20; e Samba da Glória, com uma seleção de clássicos da gafieira, samba e choro, nos dias 26 e 27.

O Mercadão, que fica na rua Cantareira, 306, no centro histórico da capital paulista, oferece grandes variedades de frutas, pescados, cereais, queijos, carnes, bebidas e temperos. Mas os maiores destaque estão na gastronomia, com o tradicional sanduíche de mortadela, o bolinho e o pastel de bacalhau.

