Vídeo: Servidores do Departamento de Água e Esgoto "nadam" em poça de lama em São Paulo

Dois servidores do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru, no interior de São Paulo, “nadaram” dentro de um buraco a céu aberto na quinta-feira, 3. A situação viralizou nas redes sociais. Um dos funcionários aparece sentado dentro do buraco, enquanto o outro mergulha na água.

Segundo o portal G1, a empresa informou que os funcionários foram chamados no local para resolver um vazamento.

O buraco foi feito pela própria autarquia para um conserto na rede de água da região, mas o problema já foi sanado e o reparo no asfalto estava previsto para ser feito nesta sexta-feira, 4.

O Departamento anunciou que está ciente do vídeo e que “abriu processo administrativo disciplinar para apurar o ocorrido”.

Veja o momento:

Servidores do Departamento de Água e Esgoto "nadam" em poça de lama em São Paulo; https://t.co/Az8MGyAARg pic.twitter.com/hj8Xx2IP2r — O POVO (@opovo) February 4, 2022

