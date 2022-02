Ministros entregam primeiras unidades de residencial em Alagoas

O governo federal informou ter aplicado R$ 45 milhões do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) na construção do Residencial Pilar II, III e IV, que deve beneficiar cerca de 2,4 mil pessoas. Segundo o ministro Rogério Marinho, 90% do montante investido, ou R$ 40,4 milhões, foram executados de 2019 para cá.



Coube à prefeitura de Pilar implementar parte da infraestrutura urbana necessária, viabilizando serviços e equipamentos públicos indispensáveis para os futuros moradores do local, contemplados com a casa própria em sorteio realizado pela Caixa.

Marinho usou a conta pessoal no Twitter para reforçar o compromisso do governo federal de concluir obras em andamento, independentemente de terem sido contratadas ou iniciadas por gestões anteriores.

“Desde 2019, por todo o Brasil, já entregamos mais de 1,2 milhão de moradias. É o programa Casa Verde e Amarela trazendo dignidade e condições de uma vida melhor para os brasileiros”, escreveu o ministro do Desenvolvimento Regional, que defendeu prioridade para investimentos em habitação popular na elaboração do orçamento público federal.

