Mais de 100 filhotes de tartaruga-marinha nascem em praia do Pernambuco

Considerado um dos principais pontos de desovas de várias espécies de tartarugas-marinhas no Brasil, a orla da praia de Piedade, no Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, foi palco para o nascimento de 112 filhotes da espécie cabeçuda. As cenas foram registradas na manhã desta quinta-feira, 3.

O ninho das tartarugas-marinhas já vinha sendo acompanhado pelo Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres (Moamas), que é ligado à Secretaria Executiva de Bem-Estar Animal da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, desde o período que a desova foram constatadas.

Além da praia de Piedade, as tartarugas-marinhas também depositam seus ovos nas praias de Candeias e Barra de Jangada e seguem em direção ao mar. O nascimento dos filhotes é acompanhado por vários alunos de escolas particulares e públicas.

É importante ressaltar que é crime ambiental matar, perseguir ou capturar tartarugas-marinhas. A pena para quem praticar este ato é uma multa de R$ 5 mil para cada ovo.

