Digitaliza Brasil: MG recebe 69 novos canais digitais de televisão

O Ministério das Comunicações informou hoje (3) que 58 municípios de Minas Gerais já estão aptos a sintonizar 69 novos canais digitais de televisão. A medida faz parte da fase 1.4 do programa Digitaliza Brasil, que visa ampliar o alcance do sinal digital para 100% do território brasileiro, e foi oficializada em publicação do Diário Oficial da União (DOU).

Com a expansão, 2,4 milhões de habitantes de 215 cidades mineiras passam a ter mais possibilidades de cultura, entretenimento, informação e esportes. "Algumas cidades que contam apenas com uma única opção de canal, agora podem, com o Digitaliza Brasil, ter até oito canais. Os brasileiros terão mais opções com qualidade de som e imagem garantida", disse o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, Max Martinhão.

Segundo o ministério, os 69 municípios que receberam a novidade contavam apenas com sinal analógico de televisão. A instalação da infraestrutura necessária para o sinal digital deve ser finalizada até abril. Com a instalação, o acesso ao sinal digital e à nova programação será imediato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Digitaliza Brasil, que beneficiará mais de 23 milhões de brasileiros, mantém um painel interativo da transição digital promovida pelo Ministério das Comunicações. A ferramenta pode ser acessada via internet.

Tags