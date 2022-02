RJ: três homens são presos por envolvimento na morte de Moïse Kabagambe

Três homens foram presos por envolvimento na morte do refugiado congolês Moïse Mugenyi Kabagambe. As detenções aconteceram entre a tarde e a noite dessa terça-feira, 1º, no Rio de Janeiro (RJ). Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), eles estão sendo investigados por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com a PMRJ, um dos presos estava escondido na casa de parentes, na Zona Oeste da capital fluminense. Ele foi identificado como Fábio Silva. Outro dos homens detidos, Alisson Cristiano Alves de Oliveira, se apresentou à polícia durante a tarde. Tanto Alisson quanto Fábio admitiram ter participado das agressões.

O terceiro homem, por sua vez, não teve a identidade ou circunstâncias da prisão reveladas pela polícia. Ele teria sido capturado durante a noite.

O dono do quiosque onde Moïse trabalhava, que prestou depoimento também nessa terça-feira, segue em liberdade. Ele afirmou que estava em casa no momento das agressões, que não havia dívida com o refugiado, e que não conhece os envolvidos no crime.

