Evento esclarece dúvidas sobre concessão do Parque Nacional do Iguaçu

Começa hoje (2) e vai até o dia 4 de fevereiro o 2º roadshow para esclarecer dúvidas sobre a concessão e o processo licitatório do Parque Nacional do Iguaçu, uma área de quase 200 mil hectares localizada no Paraná rica em biodiversidade da flora e da fauna brasileira. O evento é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Trata-se da maior reserva remanescente de Mata Atlântica da região. Criado em 1939, o parque tem, como principal atração turística, as Cataratas do Iguaçu, eleitas uma das Sete Maravilhas da Natureza em 2011.

Para esclarecer dúvidas sobre a concessão e o processo licitatório aos interessados, o 2º Roadshow terá hoje reuniões presenciais com investidores interessados no empreendimento. Nos dias 3 e 4, as reuniões serão por videoconferência.

Os encontros serão, de acordo com a assessoria do ministério, “fechados e confidenciais”, de forma a preservar “informações estratégicas e dúvidas” de cada potencial investidor junto aos órgãos envolvidos.

O edital do leilão foi publicado em dezembro de 2021, prevendo que o futuro concessionário não poderá cobrar pelo ingresso “valor além do estabelecido em contrato”. Será possível estabelecer pacotes especiais para visitas de mais de um dia, de forma a incentivar a permanência do turista na região.

“Moradores dos 13 municípios do entorno do parque terão desconto no ingresso e pagarão 20% do valor máximo previsto”, informa o MMA.

A nova concessão tem o potencial de duplicar o número de visitantes do parque no período de 30 anos, com expansão da área concessionada e a realização de investimentos capazes de aumentar a atratividade da visitação.

A previsão é de que o leilão ocorra em 22 de março. Segundo o MMA, a concessão resultará em R$ 500 milhões em investimentos apenas em infraestruturas. Outros R$ 3 bilhões serão aplicados na operação do parque durante o período da concessão.

