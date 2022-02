Em regime aberto por assassinato, goleiro Bruno abre lanchonete de açaí

O goleiro Bruno Fernandes de Souza está em regime aberto pelo assassinato de Eliza Samúdio, em 2010, e vai inaugurar, junto com sócios, uma lanchonete para vender açaí na periferia de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A inauguração será nesta sexta-feira, 4.

Anteriormente, Bruno havia anunciado sua aposentadoria dos campos e o ingresso na vida de investidor financeiro. Além da lanchonete, ele também assinou a renovação de seu contrato com a equipe do Cruz Azul, time amador de São Pedro da Aldeia.

Atualmente, o goleiro mora no município de Cabo Frio, também na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, onde sempre é visto em carros caros, cujos valores chegam a R$ 230 mil, de acordo com informações da Agência O Globo/IG.

Mesmo aparentando desfrutar de uma vida de ostentação, Bruno tem uma dívida de R$ 3 milhões com o filho Bruninho Samúdio, com Eliza, pelas pensões que nunca foram pagas.

