Hoje é Dia: veja datas e feriados de fevereiro de 2022

Nascimento do cantor, compositor e músico norte-americano Kurt Cobain (55 anos)

Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e início da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo

Dia Mundial da Justiça Social - comemoração internacional, que foi instituída pela 62ª sessão da Assembleia Geral da ONU

Nascimento da dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista capixaba Dora Vivacqua, a Luz del Fuego (105 anos) - pioneira na implementação do naturismo no Brasil entre os anos 1940 e 1950, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e a primeira nudista brasileira

Dia Internacional da Língua Materna - data da Unesco que visa à preservação das línguas locais como patrimônio imaterial das nações

Dia Nacional do Imigrante Italiano - a escolha da data é uma homenagem à expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo, em 1874. Este evento ficou marcado como o inicio do processo de migração em massa dos italianos para o Brasil

Alteração do nome de Avenida Central para Avenida Rio Branco (90 anos) - homenagem ao Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro responsável por tratados que garantiram as fronteiras brasileiras e que tinha morrido em 11 de fevereiro. É considerada uma das principais artérias viárias da cidade do Rio de Janeiro