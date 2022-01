Veja as principais notícias do fim de semana, dias 29/01 e 30/01

Como acontece diariamente, esse fim de semana, dias 29 e 30 de janeiro, foi marcado por eventos diversos. De luta de boxe com humorista a investigação de policiais militares, O POVO separou algumas das principais notícias, para quem perdeu o que rolou. Confira abaixo:

Principais notícias do fim de semana: PMs investigados por estupro coletivo

Três policiais militares são investigados por suposto estupro de vulnerável contra uma vítima do sexo feminino no último dia 23 de janeiro, às 00h31min, em Fortaleza. Eles foram denunciados pela vítima e investigados pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) após o relato de que ofereceram uma carona na viatura, de serviço, a denunciante, e em seguida a levaram para uma estrada, onde ela foi estuprada.

Principais notícias do fim de semana: Wesley Safadão anuncia mudança para SP

O cantor cearense Wesley Safadão anunciou, por meio das redes sociais, que está de mudança junto com a esposa, Thyane Dantas, e os três filhos para São Paulo. A notícia pegou alguns fãs de surpresa, mas o músico tranquilizou os seguidores dizendo que apesar da transição, a família sempre irá voltar ao Ceará. No registro publicado, o cantor também mostrou a fachada da casa que será o lar da família Oliveira em São Paulo.

Principais notícias do fim de semana: Delegado dá voz de prisão a médico

O delegado Alex Rodrigues da Silva, que atua na cidade de Cavalcante, região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, deu voz de prisão a um médico da cidade, Fábio Marlon Martins França, após ter atendimento prioritário negado pelo profissional. Segundo testemunhas, o delegado chegou em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) apresentando sintomas gripais e realizou um teste para a detecção da Covid-19.

Principais notícias do fim de semana: PT Ceará confirma Camilo como candidato ao Senado

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará aprovou neste sábado, 29, resolução que indica o governador Camilo Santana (PT) como candidato do partido a senador. Na reunião, foi aprovada ainda emenda que reforça a tese de manutenção da aliança entre PT e PDT no Estado para a eleição deste ano.

Principais notícias do fim de semana: Comediante morre após se recusar a tomar vacina

O comediante norte-americano Christian Cabrera, de 40 anos, que morreu no dia 14 de janeiro por complicações causadas pelo Covid-19 disse a seu irmão poucos dias antes de sua morte ter “se arrependido” por não ter tomado a vacina contra o vírus. Ele deixou esposa e um filho de três anos.

Principais notícias do fim de semana: Acidente em ponte do Cocó, na Sabiaguaba

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em acidente que envolveu três carros na noite dessa sexta-feira, 28, na ponte sobre o rio Cocó, na Praia da Sabiaguaba, em Fortaleza. Um dos veículos envolvidos era um táxis.

Principais notícias do fim de semana: Izolda diz que aumento de professores não é dado por Bolsonaro

A poucos meses de provavelmente assumir o governo do Ceará, a vice-governadora Izolda Cela (PDT) entrou neste sábado, 29, na polêmica do reajuste de 33,24% para professores da rede básica anunciado na última semana pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Principais notícias do fim de semana: Caixa d’água em casarão abandonado

Moradores de um prédio de 15 andares na avenida Francisco Sá, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, estão preocupados com o possível desabamento de uma caixa d’água, que está com a estrutura com sinais de deterioração. O equipamento, localizado em um casarão abandonado, fica colado a uma das paredes do imóvel, onde estão as vagas de garagem dos condôminos.

Principais notícias do fim de semana: no Cariri, jovem relata agressão por ex-namorado

A bacharel em Direito Fernanda Coelho, 27, ainda carrega no corpo as marcas da agressão que ela relata ter sofrido do então namorado Júnior Barreto, 26. A jovem afirma que foi golpeada com socos, chutes, teve parte do cabelo arrancado e quase não sobreviveu a uma tentativa de asfixiamento. As agressões aconteceram na madrugada do último dia 23, no apartamento do empresário, em Barbalha, na região do Cariri. Defesa fala que "houve conflito corporal".

Principais notícias do fim de semana: Tiago Leifert e esposa revelam que filha está com câncer

O ex-apresentador da TV Globo, Tiago Leifert, anunciou neste sábado, 29, em suas redes sociais, o motivo que o fez deixar a emissora e fazer uma pausa no trabalho. Junto da mulher, a jornalista Daiana Garbin, o casal revelou que a filha Lua, de 1 ano, está com um câncer nos olhos.

Principais notícias do fim de semana: Whindersson Nunes luta boxe contra Popó Freitas

O humorista Whindersson Nunes e o boxeador Acelino "Popó" Freitas se enfrentaram em uma luta semiprofissional na madrugada desta segunda-feira, 31. O duelo foi o embate final do evento Fight Music Show, que aconteceu em Balneário Camboriú (SC), e teve outras seis lutas e show de Wesley Safadão. Veja como foi o embate.

