No Rio, Cidade Integrada promove 4 mil atendimentos gratuitos

No primeiro dia de ações sociais promovidas ontem (29) pelo programa Cidade Integrada, do governo fluminense, nas comunidades do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, e da Muzema, zona oeste, foram realizados 4.005 atendimentos gratuitos aos moradores pelas secretarias e órgãos estaduais.

O Cidade Integrada foi lançado no último dia 22 pelo governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Ele visa a retomada de territórios, com objetivo de levar desenvolvimento social, econômico, infraestrutura e segurança para a população que vive nas comunidades do Rio de Janeiro.

O Jacarezinho e a Muzema foram escolhidos em função do avanço do tráfico de drogas e da milícia, respectivamente, nos dois locais. Castro anunciou, na ocasião, que somente depois que o programa estiver plenamente em funcionamento nas duas comunidades é que o governo do estado vai estendê-lo a outras comunidades. O programa prevê investimentos superiores a R$ 500 milhões.

Gratuidade

Os moradores tiveram acesso gratuito a serviços como emissão de documentos, inscrições em vagas de emprego, saúde bucal, corte de cabelo e, inclusive, o primeiro passo para a formalização de casamento.

No Jacarezinho, foram 2.615 atendimentos ao longo do dia, na quadra da escola de samba Unidos do Jacarezinho. Em visita ao local na tarde de ontem, o governador anunciou a chegada de mais serviços à região nos próximos dias. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) vai manter um posto de Identificação Civil e de Habilitação instalado provisoriamente em um contêiner na quadra.