"Fera aquática" flagrada perseguindo embarcação provavelmente é mamífero

Na última semana, vídeo que mostra um animal marinho perseguindo um barco em alto-mar viralizou na internet. O caso ocorreu no Rio Grande do Sul e segundo Maurício Tavares, especialista em biologia marinha do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), é necessário ter cautela no que diz respeito à veracidade do conteúdo filmado. Supostamente, o vídeo teria sido gravado em algum lugar do Rio Grande do Sul por um pescador.



Na gravação, é possível observar que um animal nada velozmente enquanto 'persegue' a embarcação. No vídeo, todavia, se sobressai somente o barulho do motor do barco sem que o homem responsável pela filmagem emitisse qualquer ruído enquanto registrava as imagens. Pode-se notar ainda que, à medida que se locomove, o bicho parecia ter olhos grandes e brilhantes. O brilho, no entanto, pode ocorrer devido à reflexão do flash da câmera que registrou as imagens.

Conforme sugere Tavares, as características morfológicas do animal e maneira como ondula a coluna ao nadar indicam que o ser vivo é um mamífero do grupo dos pinípedes, como os leões-marinhos e os lobos-marinhos . “Os animais desse grupo mais comuns no litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo, na época do inverno, são os lobos e leões-marinhos, que apresentam um porte maior, em especial os machos adultos” afirma o especialista.

Pelo o movimento ondular, característico do nadar de mamíferos, o especialista afirma seguramente que o bicho não se trata de um cetáceo, que é do grupo das baleias, golfinhos e botos.

Tavares disse ainda que esses animais costumam aproveitar a onda gerada pelos barcos por uma questão hidrodinâmica. "Os golfinhos (por exemplo) costumam vir nas proas dos barcos e surfar em alta velocidade. Assim como os cetáceos, os pinípedes também podem fazer isso”, complementa o biólogo marinho.

