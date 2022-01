Termina hoje semana pedagógica do Ministério da Educação

A Semana Pedagógica 2022, promovida pelo Ministério da Educação (MEC), termina hoje (28). Durante toda a semana, o ministério levou, em transmissões ao vivo em seu canal do YouTube, uma série de atividades tendo como tema enfrentamento dos impactos da pandemia, ampliação da oferta, educação infantil e elevação da qualidade da educação

As atividades contemplaram desde a educação infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA). A programação foi inteiramente direcionada aos secretários municipais, diretores de escolas, professores, supervisores e equipe pedagógica.

Segundo o secretário de Educação Básica do MEC, Mauro Rabelo, o objetivo da Semana Pedagógica foi informar as redes e os profissionais da educação de todo o país sobre as ações e iniciativas que o MEC colocou à disposição. “Sobretudo aquelas que podem apoiá-los no enfrentamento dos impactos da pandemia para cada uma das diferentes etapas e modalidades”.

