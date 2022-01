Coordenadora deixa cargo após UNB exigir passaporte da vacina contra Covid-19

Selma Kuckelhaus diz que faz parte do grupo de servidores não imunizados e que está "em desacordo com gestão"

A coordenadora do curso de medicina da Universidade de Brasília (UNB), Selma Kuckelhaus, deixou o cargo após a Instituição aprovar, nessa quinta-feira, 27, a exigência do passaporte da vacinação contra a Covid-19. Em nota enviada a alunos e professores, a docente diz que faz parte do grupo de servidores não imunizados e que ficou em "desacordo com a gestão".

A aprovação da exigência do comprovante da vacinação ocorreu ontem em reunião do Conselho de Administração (CAD) da UNB. Todos os prédios da Instituição devem exigir o passaporte da vacina contra a doença. A medida entra em vigor em 15 dias.

Em nota, a UnB afirma que “permanece guiada pela ciência e a democracia, preservando vidas" e que docentes em cargo de coordenação de curso podem deixar a função por decisão própria.

Conforme informações divulgadas pelo portal G1 Brasília, em texto divulgado pela professora, ela diz que é “sensível ao momento pandêmico”, mas alega que a segurança e eficácia da vacinação "suscitam inúmeros questionamentos".

Especialistas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no entanto, descartam essa tese e já confirmaram que os imunizantes são seguros, testados e eficazes.

Ainda segundo a docente, ela considera que o passaporte obrigatório é uma "incongruência", pois há pessoas que se recuperaram da Covid-19 e têm "imunidade natural". Entretanto, há casos comprovados de reinfecção pelo novo coronavírus, inclusive no Distrito Federal, e estudos mostram que pessoas que se infectaram ainda transmitem o vírus.

A exigência do comprovante de vacinação foi aprovada com 47 votos favoráveis e duas abstenções.

Segundo o texto, as unidades acadêmicas e administrativas, "quando estritamente necessário, podem deliberar por não permitir a participação em atividades específicas, executadas fora da Universidade, como estágios, trabalho de campo e viagens, daqueles que não estejam completamente vacinados contra Covid-19".



