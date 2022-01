Brasil bate recorde nos casos de agressões contra jornalistas em 2021, diz Fenaj

Em 2021, o Brasil registrou recorde no número de ataques contra jornalistas. Segundo relatório divulgado pela Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), nesta quinta-feira, 27, foram contabilizadas 430 ocorrências, duas a mais do que as estatísticas de 2020 (428). A quantidade de casos do ano passado é a maior desde 1990, quando a entidade iniciou a pesquisa.



Segundo o levantamento, a maioria dos ataques está relacionado a episódios de censura (140). Em seguida, descredibilização da imprensa (131), agressões verbais ou virtuais (58), ameaças ou intimidações (33) e agressões físicas (26). Houve ainda quatro atentados, um caso de racismo e até um assassinato. Os jornalistas do sexo masculino são maioria entre as vítimas (55,89%).

A presidente da Fenaj, Maria José Braga, ressaltou que essa foi a primeira vez desde o começo do levantamento que os casos de censura lideraram o total de ocorrências. Segundo ela, “os episódios foram registrados majoritariamente dentro dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)'', administrada pelo Governo Federal.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Essa instituição deveria ser paradigma de qualidade na produção jornalística mas, infelizmente, com o Governo Bolsonaro, os profissionais passaram a ser cerceados no seu trabalho”, criticou Braga.

Agressões por categoria (Foto: reprodução/Fenaj)



No recorte por Regiões, a maior parte dos casos se concentra no Centro-Oeste (56,90%). Na sequência, aparece o Sudeste (23,23%) e o Nordeste (8,42%). Sul e Norte respondem, respectivamente, por 6,85% e 5,39% das ocorrências. Considerando o resultado por Unidades da Federação, o Distrito Federal, sede do Poder Executivo Federal, foi o recordista de casos, com 150 ocorrências, número que corresponde a mais da metade dos registros (56,90%). No Ceará, foram três ocorrências.



Sobre o assunto AFP apresentará denúncia por agressão e ameaças de morte a jornalistas em Paris

Alemanha quer combater disseminação do extremismo no Telegram

Brasil cai para 96º lugar em ranking de corrupção da Transparência Internacional

A pesquisa também mostra, por categoria, o perfil dos principais responsáveis pelos ataques. No topo da lista aparece o presidente Jair Bolsonaro, envolvido em 147 casos (34,19%). Em entrevistas a jornalistas, no ano passado, o presidente usou adjetivos como “canalha”, “quadrúpede”, “picaretas”, “idiota” para se referir aos profissionais.



“A continuidade das violações à liberdade de imprensa no Brasil está claramente associada à ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência da República”, afirmou a presidente da Fenaj.



Depois de Bolsonaro, dirigentes da EBC (33,02%), políticos e assessores (9,30%), apoiadores do presidente da República (4,65%) e internautas/hackers (3,49%) figuram no rol dos responsáveis pelos ataques. Os profissionais da TV são os mais agredidos (25,47%), seguidos dos da mídia digital (11,93%) e jornal (8,94%). O levantamento ainda mostra que houve, pelo menos, 138 casos de “restrições à liberdade de imprensa” contra profissionais da EBC.



Com as eleições presidenciais previstas para outubro deste ano, a dirigente da Fenaj disse temer um aumento nos casos violência contra os profissionais da imprensa. Ela cobrou ao Congresso Nacional que agilize a tramitação do projeto de lei de federalização da apuração dos crimes contra jornalistas, além de solicitar do Poder Público a elaboração de protocolo padrão para a atuação das polícias nos casos de violência contra a categoria.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags